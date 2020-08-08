«Барселона» и «Бавария» стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/1a220a8e-d9ba-11ea-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCBarcelona/twitter.com

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов испанская «Барселона» и немецкая «Бавария» уверенно переиграли соответственно итальянский «Наполи» и английский «Челси».

Оба поединка должны были состояться в марте нынешнего года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. В первых встречах стадии 1/8 финала «Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), а «Челси» на своём поле в Лондоне потерпел разгромное поражение (0:3) от мюнхенского клуба.

Оба ответных поединка получились результативными. «Барселона» переиграла неаполитанцев со счётом 3:1 (3:1).

У каталонцев отличились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23-я), Луис Суарес (45+1-я, с пенальти), у гостей — Лоренцо Инсинье (45+5-я, с пенальти).

«Бавария» повторно победила «Челси», и снова с крупным счётом — 4:1 (2:1).

В составе хозяев дубль сделал Роберт Левандовски (10-я минута, с пенальти, и 83-я), по одному мячу забили Иван Перишич (24-я), Корантен Толиссо (76-я), причём хорвату и французу результативные передачи отдал всё тот же Левандовски. У лондонцев автором гола стал Тэмми Абрахам (44-я).

В четвертьфинале Лиги чемпионов — 2019/20 «Барселона» и «Бавария» сыграют между собой. Матч состоится в пятницу, 14 августа.

В других парах 1/4 финала 12 августа сыграют «Аталанта» (Бергамо, Италия) и «Пари Сен-Жермен» (Франция), 13 августа — «РБ Лейпциг» (Германия) и «Атлетико» (Мадрид, Испания), 15 августа — «Манчестер Сити» (Англия) и «Лион» (Франция).

Все противостояния будут состоять из одного матча и пройдут в городах Португалии, как и последующие полуфиналы и финал.

Французский «Лион» в 1/8 финала сумел сенсационно пройти итальянский «Ювентус» по сумме двух матчей, после чего главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри был отправлен в отставку, ранее писал NEWS.ru.