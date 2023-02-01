Багаж Абрамовича: как «Челси» разорвал зимний трансферный рынок Англичане потратили €360 млн — больше, чем клубы из Германии, Италии, Испании и Франции вместе

Фото: IMAGO/Toyin Oshodi/Global Look Press

В большинстве ведущих европейских чемпионатов закрылось зимнее трансферное окно. Балом в прошедший месяц правил «Челси», который легко пережил расставание с Романом Абрамовичем, выложил за новичков аж €360 млн и превзошел траты всех клубов из Италии, Германии, Франции и Испании, вместе взятых. Рассказываем подробнее о покупках синих, а также о других любопытных трансферах этой зимы.

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Энцо Фернандес

Лондонский шик

Главной покупкой «Челси» стал свежеиспеченный чемпион мира Энцо Фернандес. Синие взяли аргентинца из «Бенфики» под закрытие трансферного окна, выложив за него сумасшедшие €121 млн. Это абсолютный рекорд в истории АПЛ.

Еще одной дорогостоящей покупкой стал украинский вингер Михаил Мудрик, за которого лондонцам пришлось заплатить донецкому «Шахтеру» €70 млн. Еще 30 млн синие могут выплатить в качестве бонусов. Хавбек сборной Украины уже успел дебютировать в АПЛ и в первом же матче поставил рекорд скорости нынешнего сезона.

Еще одним звездным новичком линии атаки синих стал португальский форвард Жоау Феликс, которого «Челси» арендовал у мадридского «Атлетико», но не бесплатно, а за €11 млн. Соглашение рассчитано до конца сезона, право выкупа не предусмотрено.

Феликса и Мудрика для усиления атаки боссам «Челси» не хватило. Зимой состав команды пополнил еще и вингер молодежной сборной Англии Нони Мадуэке, который перешел из голландского ПСВ за €35 млн. И это при том, что трансферная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в €15 млн.

Очень дорого обошелся «Челси» и малоизвестный для среднестатистических поклонников европейского футбола центральный защитник Бенуа Бадьяшиль. Англичане выложили «Монако» за 21-летнего француза €38 млн. В его активе уже есть два матча за национальную сборную Франции, а специалисты пророчат ему большое будущее.

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Коди Гакпо

В погоне за «аристократами»

Другие английские клубы на фоне «Челси» выступили очень скромно. «Ливерпуль», например, решил усилить атаку здорово проявившим себя на чемпионате мира голландцем Коди Гакпо. Его переход из ПСВ обошелся красным в €42 млн.

Довольно спокойно на трансферном рынке вел себя и «Ньюкасл», который с недавних пор купается в деньгах саудовских инвесторов. «Сороки» ограничились одной дорогостоящей покупкой в лице атакующего полузащитника Энтони Гордона. 21-летний англичанин выступал за «Эвертон», а также юношеские и молодежные сборные Англии, но в основную команду пока не вызывался. «Ньюкасл» заплатил ливерпульскому клубу €45,6 млн, и пока это выглядит перспективной инвестицией.

Еще одним любопытным трансфером стал переход Жоржиньо из «Челси» в «Арсенал». Итальянец в последние месяцы откровенно загрустил в стане синих и резко сбавил, а приход Энцо Фернандеса может серьезно сократить его игровое время. «Арсенал», который сейчас несется к первому за много лет титулу в АПЛ, может помочь Жоржиньо перезагрузиться, а тот способен приблизить лондонцев к достижению амбициозной цели. Кстати, «канониры» заплатили «Челси» символические для такого игрока €11,3 млн.

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press Жоау Канселу

В тени Англии

В остальной Европе по сравнению с АПЛ царил трансферный застой. Этой зимой в ведущих лигах произошло лишь несколько трансферов, достойных внимания.

Прежде всего это переход португальца Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Баварию». Защитник, по слухам, разругался с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой и нашел вариант продолжения карьеры. Остаток сезона португалец проведет в Мюнхене на правах аренды. После этого у немцев будет право выкупить Канселу за €70 млн.

Сменить обстановку решил и лидер сборной Нидерландов Мемфис Депай. Его контракт с «Барселоной» истекал летом этого года, но каталонцы решили не дожидаться момента, когда голландец покинет клуб бесплатно. Каталонцам удалось выручить €3 млн на продаже Депая в мадридский «Атлетико». Будет очень любопытно посмотреть на то, как главный тренер «матрасников» Диего Симеоне интегрирует атакующего футболиста в игру команды.

Удачный, по крайней мере на бумаге, трансфер совершила испанская «Жирона». Каталонскому клубу удалось приобрести у киевского «Динамо» 25-летнего вингера сборной Украины Виктора Цыганкова всего за €5 млн. И это при трансферной стоимости игрока в €22 млн. Интересно понаблюдать за тем, как талантливый украинец адаптируется в чемпионате Испании.