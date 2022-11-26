Австралия обыграла Тунис на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Ebrahim Noroozi/ТАСС

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре: Тунис - Австралия - 0:1

Сборная Австралии обыграла команду Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча группы D завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 24-й минуте забил австралийский форвард Митчелл Дюк, выступающий за японский клуб «Окайяма».

Таким образом, в активе сборной Австралии стало три очка, в первом туре они проиграли французам со счетом 1:4. Тунис с одним очком (нулевая ничья с Данией) опустился на последнее место. Позже 26 ноября состоится матч Франция — Дания, начало в 19:00 мск.

В заключительном матче вчерашнего дня сборные Англии и США сыграли вничью 0:0. Это уже пятая нулевая ничья на турнире.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. ЧМ проходит в зимнее время в середине европейского футбольного сезона.