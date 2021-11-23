Аршавин заявил, что судья подарил пенальти «Зениту» в матче с «Мальмё»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что главный арбитр Андрис Трейманис ошибся в случае с назначением пенальти в ворота «Мальмё» в концовке матча с «Зенитом» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. В эфире «Матч ТВ» известный в прошлом футболист заявил, что судья был на стороне петербуржцев.

Судья был на нашей стороне — это хорошо. Дзюба отыграл, но это очень легковесный пенальти, не футбольный. Судья — молодчина. С точки зрения болельщика «Зенита», он молодец. А с точки зрения футбола, честно, он ошибся и подарил пенальти, — сказал Аршавин.

На 88-й минуте матча нападающий «Зенита» Артём Дзюба упал на газон в штрафной соперника после верхового единоборства с защитником «Мальмё» Эриком Ларссоном. После просмотра видеоповтора главный арбитр латвиец Андрис Трейманис указал на точку. Ярослав Ракицкий реализовал 11-метровый.

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал несправедливым назначение 11-метрового удара в ворота «Мальмё». Хорватский футболист признался, что сам оказался в схожей ситуации на чемпионате Европы 2020 года.