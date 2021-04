АПЛ остановила матч в середине тайма из-за Рамадана

В середине первого тайма 33-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Кристал Пэлас» команды ушли на неожиданный перерыв. Арбитр приостановил игру, чтобы защитник «лис» Уэсли Фофана и полузащитник «орлов» Шейку Куйяте, которые соблюдают пост из-за Рамадана, смогли поесть.

По итогу встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лестера», а защитник поблагодарил Лигу и всех футболистов, принимавших участие в игре, на странице своего Twitter.