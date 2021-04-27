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Футбол

АПЛ остановила матч в середине тайма из-за Рамадана

15:34, 27 апреля 2021
Фото: Nigel Keene via www.imago-images.de/Global Look Press

Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории существования прервала матч после захода солнца ради двоих игроков-мусульман. Решение было принято из-за Рамадана.

В середине первого тайма 33-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Кристал Пэлас» команды ушли на неожиданный перерыв. Арбитр приостановил игру, чтобы защитник «лис» Уэсли Фофана и полузащитник «орлов» Шейку Куйяте, которые соблюдают пост из-за Рамадана, смогли поесть.

По итогу встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лестера», а защитник поблагодарил Лигу и всех футболистов, принимавших участие в игре, на странице своего Twitter.

Это и делает футбол прекрасным, — написал спортсмен.

Главный тренер победителей Рой Ходжсон после матча заявил Sky Sports, что не видит проблем в религиозности своих игроков. По его словам, это придаёт ребятам силы.

Более того, наставник намеревался заменить Фофана после часа игры, чтобы тот спокойно поел на скамейке запасных. Но делать этого не пришлось.

На данный момент «Лестер» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе команды 62 очка. «Кристал Пэлас» находится на 13-м месте с 38 баллами.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличит число игроков в заявке национальных команд на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2021 года.

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