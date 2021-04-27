АПЛ остановила матч в середине тайма из-за Рамадана

https://static.news.ru/photo/2498d38a-a75a-11eb-9530-96000091f725_660.jpgФото: Nigel Keene via www.imago-images.de/Global Look Press
Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории существования прервала матч после захода солнца ради двоих игроков-мусульман. Решение было принято из-за Рамадана.
В середине первого тайма 33-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Кристал Пэлас» команды ушли на неожиданный перерыв. Арбитр приостановил игру, чтобы защитник «лис» Уэсли Фофана и полузащитник «орлов» Шейку Куйяте, которые соблюдают пост из-за Рамадана, смогли поесть.
По итогу встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лестера», а защитник поблагодарил Лигу и всех футболистов, принимавших участие в игре, на странице своего Twitter.
Это и делает футбол прекрасным, — написал спортсмен.