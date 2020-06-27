«Анжи» получил лицензию РФС на сезон-2020/21

https://static.news.ru/photo/d4024da0-b9ea-11ea-971c-fa163e074e61_660.jpg Фото: anjifc/facebook.com

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» допущен к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза в сезоне-2020/21.

Лицензия, выданная РФС, позволит «Анжи» выступить в первенстве Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и в розыгрыше Кубка России в следующем сезоне. При этом запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры. Клуб может заявить на сезон не более 22 футболистов-профессионалов, сообщает пресс-служба.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, что клуб не имеет долгов по заработной плате перед игроками текущего состава.Он отметил, что сумма долгов уменьшилась со 115 млн до 102 млн рублей. Агарагимов также подчеркнул, что клуб продолжает искать спонсоров.

Ранее News.ru писал о том, что судебные приставы-исполнители УФССП России по Республике Дагестан возбудили сводное исполнительное производство в отношении футбольного клуба «Анжи».