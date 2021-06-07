Англичане решили преклонять колено на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/5df5c6ea-c6ab-11eb-8dd0-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Davies via www.imago-image/Global Look Press

Футболисты сборной Англии решили преклонять колено во время чемпионата Европы — 2020. Об этом в разговоре с журналистами заявил главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт. Его слова приводит The Guardian.

До этого Саутгейт говорил, что англичане могут отказаться от выполнения этого ритуала, вошедшего в футбольный обиход на фоне движения BLM и митингов против расизма и полицейского произвола, прошедших во многих странах. Дело в том, что в ходе товарищеского матча с Австрией сборная королевства была освистана своими же фанатами.

Несмотря на этот инцидент, англичане всё же решили вставать на одно колено перед матчами на Евро.

Мы понимаем, что может быть какая-либо негативная реакция, но мы собираемся игнорировать это и двигаться вперёд. Футболисты устали от разговоров о последствиях, если они продолжат или перестанут делать это. Вопрос закрыт до конца турнира. Что будет, то будет, — заявил Саутгейт.

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная Англии сыграет с Чехией, Шотландией и Хорватией.

Ранее стало известно, что все игроки сборной Бразилии по футболу категорически против того, чтобы турнир Кубок Америки — 2021 проводился на их родине. Мнение команды высказал полузащитник и капитан сборной Каземиро.

В прошлом году Кубок Америки по футболу в Аргентине и Колумбии был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщала, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В дальнейшем Колумбию лишили права проведения из-за напряжённой политической ситуации в стране. В итоге оба государства лишили этого права ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.