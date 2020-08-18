Американский миллиардер Фридкин стал владельцем ФК «Рома»

https://static.news.ru/photo/2023ccb6-e143-11ea-be33-fa163e074e61_660.jpg Дэн Фридкин Фото: thefriedkingroup/facebook.com

Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о смене владельца. Компания Friedkin Group американского миллиардера Дэна Фридкина стала официальным владельцем клуба. Сделка оценивается в €591 млн.

Сегодня «Рома» вступает в новую эру с новым владельцем. Мы в восторге от того, что присоединились к семье «Ромы». Как недавно написал один фанат: «Возьмите наш культовый клуб и сделайте его одним из величайших в мире». Именно это мы и намерены сделать, — заявил Фридкин, сообщает пресс-служба клуба.

Генеральным директором «Ромы» останется Гвидо Фиенга, который также будет заниматься ведением трансферных переговоров.

Последние восемь лет владельцем «Ромы» был Джеймса Паллотта. При нём команда сменила 8 главных тренеров, дошла до Кубка Италии, трижды занимала второе место в серии А, а также в сезоне-2017/18 вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

NEWS.ru писал, что футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплат на четыре месяца во время пандемии коронавируса.