Фото: Сергей Булкин/News.ru

Болельщики московского «Спартака» и актёр Дмитрий Назаров не могли в течение двух часов вылететь на матч раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги», который состоится 22 августа.

Как сообщил болельщик клуба Олег Семёнов, вылет рейса Lufthansa LH1178 Франкфурт-на-Майне — Порту задержали по техническим причинам.

Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака», ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров, — написал он в своём Twitter.

Позже он добавил, что Lufthansa предложила другой самолёт на Брагу.

Семёнов завил, что рейс был задержан на более чем два часа в связи с поломкой и заменой самолёта.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» достиг договорённости с португальской стороной о трансляции игры «Брага» — «Спартак», писал News.ru.

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