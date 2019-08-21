https://static.news.ru/photo/23e33a3a-c41b-11e9-b6ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Болельщики московского «Спартака» и актёр Дмитрий Назаров не могли в течение двух часов вылететь на матч раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги», который состоится 22 августа.

Как сообщил болельщик клуба Олег Семёнов, вылет рейса Lufthansa LH1178 Франкфурт-на-Майне — Порту задержали по техническим причинам.

Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака», ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров, — написал он в своём Twitter.

Вылет рейса @lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне - Порту задерживается по техническим причинам. Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики @fcsm_official , ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров. Держим периметр:-) #наБрагу #кейс — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) August 21, 2019

Позже он добавил, что Lufthansa предложила другой самолёт на Брагу.

Кина не будет:-) @lufthansa предлагает другой самолёт #наБрагу . От того когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам ... #кейс #fanshotline24 — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) August 21, 2019

Семёнов завил, что рейс был задержан на более чем два часа в связи с поломкой и заменой самолёта.

Резюме: рейс LH1178 @lufthansa был задержан на более чем 2 часа в связи с поломкой и заменой самолёта. По зак-ву ЕС пассажиры должны получить напитки+питание через 24 часа задержки в зависимости от расстояния полета. НЕ ПОЛУЧИЛИ! Поймём и простим?:-))) #наБрагу #fanshotline24 — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) August 21, 2019

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» достиг договорённости с португальской стороной о трансляции игры «Брага» — «Спартак», писал News.ru.