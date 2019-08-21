https://static.news.ru/photo/23e33a3a-c41b-11e9-b6ae-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Болельщики московского «Спартака» и актёр Дмитрий Назаров не могли в течение двух часов вылететь на матч раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги», который состоится 22 августа.
Как сообщил болельщик клуба Олег Семёнов, вылет рейса Lufthansa LH1178 Франкфурт-на-Майне — Порту задержали по техническим причинам.
Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака», ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров, — написал он в своём Twitter.
Вылет рейса @lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне - Порту задерживается по техническим причинам. Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики @fcsm_official, ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров. Держим периметр:-) #наБрагу#кейс
Семёнов завил, что рейс был задержан на более чем два часа в связи с поломкой и заменой самолёта.
Резюме: рейс LH1178 @lufthansa был задержан на более чем 2 часа в связи с поломкой и заменой самолёта. По зак-ву ЕС пассажиры должны получить напитки+питание через 24 часа задержки в зависимости от расстояния полета. НЕ ПОЛУЧИЛИ! Поймём и простим?:-))) #наБрагу#fanshotline24