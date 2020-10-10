Акинфеев назвал музыкальные предпочтения пьяных соотечественников

https://static.news.ru/photo/fb4e40f2-0b67-11eb-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Вратарь и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях россиян, после употребления ими алкогольных напитков. По его словам, он не знает людей, которые бы ненавидели группу «Руки Вверх!».

Об этом он заявил в рубрике «Одноклубники», которая опубликована на CSKA TV в YouTube. Спортсмен рассказал, что «любой человек, которому попадает капля алкоголя в кровь, начинает просить, чтобы ставили „Руки Вверх!“».

Даже не в караоке, а просто. Все танцуете, все поёте, все слова знаете и не рассказывайте, что никто ничего не знает, — подчеркнул Акинфеев.

Он добавил, что в ЦСКА только один человек, оператор, может не любить данную группу, поскольку слушает тяжёлую музыку.

Если честно, я бы его убил за эту музыку. Но каждому своё, как говорится, — отметил вратарь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о столкновении с бывшим нападающим московского «Спартака» бразильцем Веллитоном в 2011 году, после которого вратарь получил тяжёлую травму. «Армеец» признался, что его реакция после эпизода была чересчур эмоциональной. Он заявил, что уже не испытывает обиды на бразильца.