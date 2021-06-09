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Акинфеев намекнул на участие в Евро-2020

16:37, 09 июня 2021
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в Instagram оставил загадочное послание перед Евро-2020, намекнув на участие в турнире.

Буду на Евро, — написал Акинфеев.

1 октября 2018 года Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде. Сейчас номером один в сборной является голкипер «Динамо» Антон Шунин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, как понимает слово «патриотизм».

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