Акинфеев намекнул на участие в Евро-2020

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в Instagram оставил загадочное послание перед Евро-2020, намекнув на участие в турнире.
Буду на Евро, — написал Акинфеев.
1 октября 2018 года Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде. Сейчас номером один в сборной является голкипер «Динамо» Антон Шунин.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, как понимает слово «патриотизм».