«Ахмат» остро отреагировал на драку футболистов в матче с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/6711cc4e-bf97-11eb-a56a-96000091f725_660.jpg Фото: fclm.ru

Футбольный клуб «Ахмат» отстранил игроков от участия в тренировках команды после драки в матче молодёжного первенства против московского «Локомотива», говорится в заявлении команды. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-зелёных».

Отмечается, что пострадали три футболиста: Лечи Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев. Они также не будут вызваны на подготовительные сборы основной команды, которые начнутся в июне.

Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты, — сказано в сообщении.

«Локомотив» также не остался в стороне. Ранее на официальном сайте «железнодорожники» отреагировали на инцидент и рассказали о самочувствии пострадавших футболистов.