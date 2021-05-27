«Ахмат» остро отреагировал на драку футболистов в матче с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Ахмат» отстранил игроков от участия в тренировках команды после драки в матче молодёжного первенства против московского «Локомотива», говорится в заявлении команды. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-зелёных».
Отмечается, что
Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты, — сказано в сообщении.
«Локомотив» также не остался в стороне. Ранее на официальном сайте «железнодорожники» отреагировали на инцидент и рассказали о самочувствии пострадавших футболистов.