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Агент Шкурина объяснил отказ футболиста играть за Белоруссию при Лукашенко

14:49, 15 августа 2020 13
Илья Шкурин Илья Шкурин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Белоруссии до смены власти в стране, заявил представитель футболиста Валерий Исаев.

Попавший в расширенный список игроков национальной команды на матчах Лиги наций спортсмен написал в своём Instagram, что отказывается выступать за сборную.

Не буду лукавить, это правда Instagram Шкурина, и это его слова. Я с ним уже общался по этому поводу. Я как гражданин Белоруссии солидарен с Ильёй. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе, — он же не преступление совершил! — отметил Исаев.

По его словам, заявление 20-летнего футболиста говорит о том, что он переживает за ситуацию в стране, где живут его родные, близкие и друзья. Агент нападающего добавил, с ними Шкурин общается благодаря Интернету, который у граждан Белоруссии «хотят забрать постоянно».

Не скажутся ли его слова на семье? Я знаю, что происходит в его семье. Проверки им не угрожают. Они уже были давно, и с этим уже были проблемы, разобрались, — сообщил Исаев.

Он отметил, что уже нельзя «молчать» и «бояться», передаёт Sport24.

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Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока вышел из изолятора в Жодино на свободу. Накануне суд назначил ему семь дней административного ареста за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске.

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