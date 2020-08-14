Футболиста сборной Белоруссии освободили после негодования спортсменов

https://static.news.ru/photo/b28bd320-de3f-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока вышел из изолятора в Жодино на свободу. Днём ранее суд назначил ему семь дней административного ареста за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске.

Об освобождении 28-летнего спортсмена сообщают белорусские СМИ.

Сорока был задержали 11 августа. Сначала о его судьбе ничего не было известно. Как и во многих других подобных случаях, с ним была потеряна связь. Однако вскоре появилась информация о его задержании и аресте.

После этого одноклубники Сороки вступились за товарища. Форварда также поддержали игроки других команд.

В свою очередь генеральный директор ФК БАТЭ Михаил Залевский, в прошлом возглавлявший отдел по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, в знак протеста против насилия выбросил свою милицейскую форму, выложив видео в Instagram.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Как писал NEWS.ru, по официальным данным белорусского Минздрава, в медучреждениях страны находятся 150 пострадавших во время протестов.