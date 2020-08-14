Минздрав: в больницах Белоруссии находятся 150 пострадавших на протестах

https://static.news.ru/photo/1538f3f2-de3d-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусские медики наблюдают за 150 пострадавшими на протестах, рассказали представители Минздрава страны. Ведомство добавило, что за минувшие сутки в лечебные учреждения не поступали граждане, получившие травмы во время митингов.

Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях, — пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

Министерство отметило, что вместе с медиками МВД удалось наладить выявление и перевод пострадавших граждан из мест временного содержания в лечебное учреждение.

За минувшие 24 часа из ЦИП «Окрестина» (Минск) перевели четырёх человек, остальных 50 осмотрели специалисты МВД. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Из Жодино в больницы Минской области поступили 13 человек, госпитализация понадобилась шестерым. Остальные получили амбулаторную помощь. Минздрав продолжит работу по улучшению механизма оказания медицинской помощи в местах временного нахождения задержанных.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Их участники недовольны итогами голосования, согласно которым победу в президентских выборах в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе столкновений демонстрантов с силовиками с обеих сторон пострадали десятки человек. Задержаны более шести тысяч протестующих. Среди них оказались и представители СМИ, в том числе российских.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники государственных белорусских СМИ подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому. Они просят оказать содействие в освобождении задержанных коллег и не препятствовать журналистской работе. В обращении также подчёркивается, что журналисты не являются участниками акций и по действующему законодательству имеют право их всесторонне освещать.