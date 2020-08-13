Футболиста сборной Белоруссии арестовали на семь суток

Нападающего борисовского БАТЭ и сборной Белоруссии по футболу Антона Сороку 11 августа задержали за участие в акциях протеста.
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Антон Сорока провёл за национальную сборную Белоруссии 15 матчей, в которых семь раз отличился забитыми голами.
Как передавал NEWS.ru, проведение ряда футбольных матчей перенесено в Белоруссии на более поздние сроки из-за протестных акций. Соответствующее решение принято исполкомом Белорусской федерации футбола.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Их причиной послужили обнародованные ЦИК республики итоги голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.
Протестующих разгоняют силовики, применяя при этом водомёты, слезоточивый газ и другие спецсредства. В результате столкновений пострадали десятки человек, более шести тысяч демонстрантов задержаны.
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