Футболиста сборной Белоруссии арестовали на семь суток

https://static.news.ru/photo/99af1584-dd80-11ea-a8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающего борисовского БАТЭ и сборной Белоруссии по футболу Антона Сороку 11 августа задержали за участие в акциях протеста.

Как сообщает «Прессбол», суд отправил 28-летнего футболиста под арест на семь суток. Ранее в Белоруссии также задержали хоккеиста «Динамо-Молодечно» Илью Литвинова. По данным издания, силовики избили спортсмена, однако позже его отпустили без предъявления обвинений.

Антон Сорока провёл за национальную сборную Белоруссии 15 матчей, в которых семь раз отличился забитыми голами.

Как передавал NEWS.ru, проведение ряда футбольных матчей перенесено в Белоруссии на более поздние сроки из-за протестных акций. Соответствующее решение принято исполкомом Белорусской федерации футбола.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Их причиной послужили обнародованные ЦИК республики итоги голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.

Протестующих разгоняют силовики, применяя при этом водомёты, слезоточивый газ и другие спецсредства. В результате столкновений пострадали десятки человек, более шести тысяч демонстрантов задержаны.