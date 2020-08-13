В Белоруссии из-за протестов перенесли футбольные матчи

https://static.news.ru/photo/9cec0e72-dd7c-11ea-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение ряда футбольных матчей перенесено в Белоруссии на более поздние сроки из-за протестных акций. Соответствующее решение принято исполкомом Белорусской федерации футбола.

В частности, отложен матч 21-го тура «Динамо» (Минск) — «Смолевичи», который должен был состояться 14 августа, а также встреча команд «Минск» и «Неман» в девятом туре, намеченная на 17 августа.

Кроме того, перенесены матчи 1/16 финала Кубка Белоруссии «Нафтан» — «Городея» и «Гомель» — «Шахтёр» (должны были состояться 15 августа), а также игры 14-го тура второго дивизиона национального первенства и 15-го тура третьего дивизиона, сообщается на сайте федерации.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Их причиной послужили обнародованные ЦИК республики итоги голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.

Протестующих разгоняют силовики, применяя при этом водомёты, слезоточивый газ и другие спецсредства. В результате столкновений пострадали десятки человек, более шести тысяч демонстрантов задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу Лукашенко. Давление шло со стороны чиновников местной администрации.