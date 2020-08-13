Страны СНГ

Глава избиркома подтвердил фальсификацию голосов в пользу Лукашенко

16:56, 13 августа 2020 5 278
Фото: Sputnik/РИА Новости

Глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Давление шло со стороны чиновников местной администрации.

Питаленко, директор средней школы №44, который был председателем комиссии на избирательном участке №25, назвал подлинной появившуюся в соцсетях разоблачительную аудиозапись. На ней предположительно глава Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет членов комиссии приписать победу Лукашенко, в то время как больше голосов набрала Светлана Тихановская.

Аудио появилось в Интернете на следующий день после выборов.

Работники школы также подтвердили, что голос на записи принадлежит Сташевскому, передаёт Tut.by

На вопрос белорусской редакции «Радио Свобода», действительно ли протокол заставил переписать глава района, Питаленко ответил, что «всё слышно на аудио».

В разговоре с членами комиссии чиновник назвал политически неверной позицию членов комиссии, которые «посчитали то, что было». Сташевский привёл в пример другую комиссию, которая находилась в той же школе этажом ниже и посчитала «чуть-чуть иначе». У тех за «третьего кандидата» — под таким номером в бюллетене был Лукашенко — получилось около 75% голосов.

При этом представитель администрации заверил, что такой результат отражает общую картину, в связи с чем руководствоваться «здравым смыслом, гордостью, ответственностью» не имеет смысла. Сташевский выступил с «жёстким предложением» — изменить протокол и «менять кардинально цифры между третьим и четвёртым кандидатом», то есть между Лукашенко и его главным оппонентом Светланой Тихановской.

Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточно много людей проголосовало. Не буду выяснять причины и даже фантазировать — кто-то по велению сердца, кто-то умом, кто-то кошельком голосовал — это их проблемы. Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать, — пытался увещевать Сташевский.

На возмущение учителей, являвшихся членами комиссий, он ответил, что «сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность», и посоветовал тем, кто принципиально не хочет подписывать изменённый протокол, «почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение избирательного участка». Несколько человек так и сделали.

В итоге чиновник продиктовал, какие цифры нужно вписать в протокол и сколько голосов нужно убрать у оппозиционных кандидатов, чтобы «у той, кто у вас лучше всех», осталось не более 20%.

Питаленко признал, что подписал сфальсифицированный протокол, хотя и не стал объяснять причину. Он лишь отметил, что в сложившейся ситуации «всё очень серьёзно закручено». Директор школы добавил, что не знал о существовании записи.

Посмотрим, как будут развиваться события, коснётся ли меня это или как-то обойдётся, — отметил Питаленко.

Со Сташевским сейчас связи нет. В районной администрации утверждают, что он на больничном, его телефоны отключены. В Центризбиркоме заявили, что ничего не знают о ситуации в Витебске. В областной избирательной комиссии в свою очередь заверили, что не получали жалоб на результаты выборов, попытавшись объяснить это проблемами с Интернетом, которые наблюдаются в стране в последние дни.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях