Глава избиркома подтвердил фальсификацию голосов в пользу Лукашенко

https://static.news.ru/photo/78602ae8-dd6d-11ea-8478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Давление шло со стороны чиновников местной администрации.

Питаленко, директор средней школы №44, который был председателем комиссии на избирательном участке №25, назвал подлинной появившуюся в соцсетях разоблачительную аудиозапись. На ней предположительно глава Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет членов комиссии приписать победу Лукашенко, в то время как больше голосов набрала Светлана Тихановская.

Аудио появилось в Интернете на следующий день после выборов.

Работники школы также подтвердили , что голос на записи принадлежит Сташевскому, передаёт Tut.by

На вопрос белорусской редакции «Радио Свобода», действительно ли протокол заставил переписать глава района, Питаленко ответил , что «всё слышно на аудио».

В разговоре с членами комиссии чиновник назвал политически неверной позицию членов комиссии, которые «посчитали то, что было». Сташевский привёл в пример другую комиссию, которая находилась в той же школе этажом ниже и посчитала «чуть-чуть иначе». У тех за «третьего кандидата» — под таким номером в бюллетене был Лукашенко — получилось около 75% голосов.

При этом представитель администрации заверил, что такой результат отражает общую картину, в связи с чем руководствоваться «здравым смыслом, гордостью, ответственностью» не имеет смысла. Сташевский выступил с «жёстким предложением» — изменить протокол и «менять кардинально цифры между третьим и четвёртым кандидатом», то есть между Лукашенко и его главным оппонентом Светланой Тихановской.

Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточно много людей проголосовало. Не буду выяснять причины и даже фантазировать — кто-то по велению сердца, кто-то умом, кто-то кошельком голосовал — это их проблемы. Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать, — пытался увещевать Сташевский.

На возмущение учителей, являвшихся членами комиссий, он ответил, что «сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность», и посоветовал тем, кто принципиально не хочет подписывать изменённый протокол, «почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение избирательного участка». Несколько человек так и сделали.

В итоге чиновник продиктовал, какие цифры нужно вписать в протокол и сколько голосов нужно убрать у оппозиционных кандидатов, чтобы «у той, кто у вас лучше всех», осталось не более 20%.

Питаленко признал, что подписал сфальсифицированный протокол, хотя и не стал объяснять причину. Он лишь отметил, что в сложившейся ситуации «всё очень серьёзно закручено». Директор школы добавил, что не знал о существовании записи.

Посмотрим, как будут развиваться события, коснётся ли меня это или как-то обойдётся, — отметил Питаленко.

Со Сташевским сейчас связи нет. В районной администрации утверждают, что он на больничном, его телефоны отключены. В Центризбиркоме заявили, что ничего не знают о ситуации в Витебске. В областной избирательной комиссии в свою очередь заверили, что не получали жалоб на результаты выборов, попытавшись объяснить это проблемами с Интернетом, которые наблюдаются в стране в последние дни.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.