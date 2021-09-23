150 миллионов за хохлов: почему тренер «Ротора» судится с Facebook

Российский футбол — место, где происходят удивительные вещи. Посудите сами. Накануне стало известно, что главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохов подал в суд на... Facebook. Уже даже назначена дата заседания! Что же не поделил Хохлов с известной социальной сетью? Разбираемся.

Фамилия как яблоко разора

Не будем томить. Вся проблема в фамилии Дмитрия. Дело в том, что Facebook блокирует фамилию главного наставника «Ротора». Причина — слово «хохол». По трактовке американской соцсети, оно может нести оскорбительный характер и задевать чувства определённой группы людей. Начиная с 2015 года это выражение активно блокируется на странице. Но одно дело, когда слово «хохол» используется как обозначение или обращение к сообществу, другое — когда у тебя фамилия Хохлов.

Дмитрий Валерьевич признался: из-за сложившейся ситуации он не может нормально пользоваться Facebook. Любое упоминание его фамилии приводит к бану аккаунта сроком в семь дней. С этой проблемой неоднократно сталкивались в том числе его знакомые и друзья. Вот бывший футболист сборной России и не выдержал. Отстаивать свои права на фамилию он решил основательно — через суд.

Дорогой моральный ущерб

Делом бывшего футболиста занимается адвокат Анна Варганова. Она в разговоре с Sport24 сообщила, что инициатива подать заявление в суд изначально исходила от самого Дмитрия Хохлова. Помимо стремления избавиться от постоянных блокировок фамилии, сторона пострадавшего намерена добиться компенсации за моральный ущерб.

Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред. Дмитрий — публичный, медийный человек. А Facebook просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причинённому ему ущербу, — сказала Варганова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также адвокат рассказала, что они изначально подавали запрос непосредственно в копанию Facebook, но ответа не получили. Теперь, 5 октября, они ожидают заседания по иску Дмитрия Хохлова. Оно состоится в Солнцевском районном суде Москвы. После этого будет направлено решение в Министерство юстиции США.

Проблемная фамилия

Неожиданная и необычная новость с судебными разбирательствами Хохлова и Facebook тут же стала вирусной. Во многих спортивных и футбольных аккаунтах появились мемы на этот счёт.

Обыграть эту тему решили в том числе и в «Роторе».

Впрочем, это не первый случай, когда фамилия приносит проблемы Хохлову. За день до важнейшего матча Россия — Украина в 1999 году (решалось, кто выйдет на Евро-2000) вышла скандальная обложка «Советского спорта» с следующим заголовком: «Бей, Хохлов, спасай Россию!».

Реакция на эту обложку была шокирующей. Футболист впоследствии признавался, что он был потрясён выбором подобного заголовка.

С самого утра посыпались звонки от друзей и знакомых: «Ты это видел? Ты читал?» — «Что видел, что читал?» — недоумевал я. — «Заголовок в „Советском спорте“: „Бей, Хохлов, спасай Россию!“». Я похолодел. К подобным моментам всегда относился крайне настороженно. До сих пор опасаюсь любых перегибов по части политкорректности, — признавался спортсмен.

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По словам Хохлова, его отпустило лишь после того, когда он увидел полное название заголовка: «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!». Середина заголовка была написана мелким шрифтом, поэтому она сразу не бросалась в глаза.

Вне контекста заголовок звучал дико. Потом решил больше не доставать себя этим. Кто захотел — тот понял правильно, остальные — не поняли бы и так, — отметил он.

Теперь Хохлов постарается достучаться до Facebook. Интересно, поймут ли его там.