https://static.news.ru/photo/5c8f9ca8-43bd-11ea-a956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/imago-images.de/Global Look Press

ВТБ в партнерстве с одним из автоагрегаторов запустил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита. Благодаря этому маркетплейсу клиенты смогут в режиме реального времени выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты.

Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает РБК.

В настоящее время маркетплейс даёт возможность лишь подать заявку на кредит, а за деньгами придётся обратиться в офис банка или в автосалон, но с представителем ВТБ. Полноценное цифровое автокредитование заработает до конца 2020 года.

На сайте банка уже представлено более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года увеличилась почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Благодаря этому банки выдали россиянам на покупку машин рекордные 615 млрд рублей. За год средняя сумма автокредита выросла на 9,2%. Причём в декабре 2019 года рост составил 9,6%. Тогда средний размер ссуды оказался равен 845 тыс. рублей.