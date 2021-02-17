«Ъ»: Telegram возьмёт в долг $1 млрд

https://static.news.ru/photo/f65e98ee-7197-11eb-9d10-96000091f725_660.jpg Telegram Фото: Christoph Hardt via www.imago-im / globallookpress

Долговые ценные бумаги на один млрд долларов планирует разместить компания Telegram для инвесторов в России, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Чтобы вложиться в облигации компании, заинтересованным лицам придётся выложить минимум 50 млн долларов — это стартовый чек, сообщили источники газеты «Коммерсант». При этом другой источник уверяет, что, в случае необходимости, чек входной порог могут снизить до 10 млн долларов.

Займутся размещением — агенты, такие как банки и отдельные брокерские организации. При этом американцам доступ к ценным бумагам Telegram будет запрещён.

Облигации выпустят на пять лет, и ежегодно компания будет гасить обязательства купоном в размере 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение пяти лет владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Как ранее писал NEWS.ru, в чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.