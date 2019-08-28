https://static.news.ru/photo/bc393f6c-c9fe-11e9-a348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Купюры «Банка приколов» в России принимали только устаревшие модели банкоматов. Проблема заключается в программном обеспечении валидаторов — устройств, распознающих номинал банкнот.

Причём эксперты установили, что в инцидентах с игрушечными деньгами всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Решением проблемы могло бы стать обновление программного обеспечения, но его не предвидится, сообщает газета « Коммерсант ».

Издание отмечает, что ЦБ рекомендует банкам обновить парк банкоматов. В России установлено 40 тысяч устройств NCR. По мнению экспертов, банкам будет проще отказаться от приёма купюр с определённым номиналом.

Ранее News.ru сообщал, что купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии. В полицию обратились сразу несколько пострадавших с банкнотами, на которых имеются надписи на русском языке «сувенирная продукция». По меньшей мере по двум эпизодам правоохранительные органы начали проверку. Распространителю псевдоденег, если его найдут, грозит штраф или тюремное заключение до одного года.