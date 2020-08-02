Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

Некоторые финансовые организации, в числе которых Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ, намерены увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Нововведение коснётся клиентов, которые сдали биометрические слепки.
Об этом
Эксперты отмечают, что увеличение лимита для россиян с биометрикой возможно, поскольку это уменьшает риск мошеннических действий. Биометрические слепки, в отличие от СМС и других привычных методов подтверждения операций, сложнее подделать или подменить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что желание банков без спроса пользоваться деньгами со счетов россиян может обернуться мошенничеством со стороны кредитных организаций. Такие опасения высказали финансовые эксперты и политики. По их словам, заявленная инициатива похожа на юридический нонсенс и противоречит сложившейся мировой практике. Даже если владелец не объявляется очень долго, его счета должны оставаться неприкосновенными, считают эксперты.
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