Нелегальные гаражи зарегистрируют за 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/cb6c1390-c440-11eb-990d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регистрация гаража в рамках гаражной амнистии обойдётся россиянам не более чем в 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

В среднем гражданам придётся потратиться на подготовку техплана объекта капитального строительства (около 5 тысяч рублей) и на подготовку кадастрового плана земельного участка (тоже около 5 тысяч рублей), — заявил Скуфинский.

По его словам, не исключены также льготы и субсидии некоторым категориям граждан от региональных властей.

Глава Росреестра подчеркнул, что гаражная амнистия — не экономический, а социальный проект. В России сейчас насчитывается около 3,5 млн незарегистрированных гаражей.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий упрощённый порядок оформления права собственности на гаражи и участки, на которых они находятся. Новые правила предполагают предоставление гражданам права по одному заявлению оформить право собственности на участки в муниципальной или федеральной собственности. Для объектов, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса 30 декабря 2004 года, будет действовать упрощённый порядок выделения участков.