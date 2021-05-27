Россияне назвали желаемый размер зарплаты за работу без отпуска

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Россияне выразили готовность отказаться от отпусков, если работодатели будут платить им более 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В среднем жители страны хотят получать 413,6 тысячи рублей в месяц, чтобы остаться на работе и не уходить в отпуск, — говорится в исследовании.

При этом москвичи готовы отказаться от положенного им по Трудовому кодексу отдыха за 405,1 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — за 418,3 тысячи рублей в месяц.

В опросе участвовали более пяти тысяч россиян из разных регионов РФ.

Ранее стало известно, что ради ежемесячной зарплаты в 250 тысяч рублей 51% россиян готовы сменить профессию и уехать в другой город, а 40% опрошенных ради таких денег не исключили возможность покинуть страну. 36% респондентов ради такой суммы способны отказаться на некоторое время от отпуска, а ещё 35% не против увеличения нагрузки и расширения обязанностей. Треть опрошенных согласились бы получить новое образование или пройти переквалификацию, четверть респондентов — работать за такие деньги без выходных. Отложить планирование семьи ради высокооплачиваемой работы готовы только 10% участников опроса. Ещё 10% россиян заявили, что не готовы ни к каким дополнительным действиям ради зарплаты в 250 тысяч рублей.