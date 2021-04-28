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Россиянам рассказали, когда наличные деньги исчезнут из оборота

07:33, 29 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мере введения новых платёжных инноваций наличных денег станет существенно меньше, однако какая-то их часть всё равно останется в обороте. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его словам, со временем доля наличных средств достигнет своего предела и дальше будет оставаться приблизительно на одном уровне. Поэтому в ближайшие десятилетия не стоит ожидать полного исчезновения налички.

В скором времени уменьшению наличности может существенно поспособствовать введение цифровых валют, однако, как отметил аналитик, пока рано делать выводы о влиянии электронных денег на физически существующие.

Из вещей, которые могут повлиять на сокращение наличности в ближайшее время — это введение цифровых валют в Центральных банках. Но пока говорить о том, что это всё будет запущено и будет пользоваться большим успехом преждевременно, потому что даже ЦБ в своих консультациях говорят, что они пока изучают этот вопрос и не приняли окончательное решение о запуске.

Игорь Сафонов

эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Сафонов также добавил, что в Москве нет проблемы с оплатой безналом. Исключение составляют лишь те заведения и магазины, которые экономят на эквайринге. Однако в регионах ситуация обстоит иначе — в некоторых маленьких городах в большинстве случаев расплачиваются наличными.

Из личного опыта можно сказать, что в Москве наличными практически не пользуешься, но выезжая за пределы МКАДа, чаще всего они требуются, — подчеркнул специалист.

Ранее крупные российские банки заявили, что готовы принять участие в тестировании цифрового рубля. Банкиры не сомневаются, что электронная валюта будет пользоваться спросом у клиентов.

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