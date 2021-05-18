Российские приставы начали собирать больше денег

https://static.news.ru/photo/30d79de6-b89b-11eb-b993-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первом квартале текущего года судебные приставы взыскали с должников-россиян 180,6 млрд рублей, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По итогам I квартала 2021 года в рамках 18,9 млн исполнительных производств, по которым требования исполнительных документов исполнены полностью или частично в результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, взыскано 180,6 млрд рублей, — сообщили в ФССП.

В ведомстве уточнили, что за первые три месяца 2020 года приставы взыскали 162,3 млрд рублей в рамках 16,8 млн исполнительных производств.

Ранее стало известно, что накопленные долги сделали невыездными 7 млн граждан России. Всего в стране к 1 апреля, по данным ФССП, насчитывалось почти 19 млн должников. 3 млн россиян попали в число невыездных за последние десять месяцев.

Покинуть пределы родины не могут люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней. В первом квартале 2021 года платили по счетам лишь 103 тысячи невыездных, с них взыскали 9,2 млрд рублей.