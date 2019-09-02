https://static.news.ru/photo/075b71ce-cd7c-11e9-ae44-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на $28,3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Со второго места на первое поднялся один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние увеличилось на $3,88 млрд, до 23,5 млрд. На второй строчке — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его богатство достигло $22,3 млрд. На третьем месте — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $20,5 млрд.

Также приумножили богатство основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), Роман Абрамович (Evraz), бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман. Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Как писал News.ru, председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал, в чём кроется секрет успешного ведения бизнеса. Он заявил, что преуспеть в этом можно, если чутко относиться к рядовым сотрудникам, которые в своём деле всегда разбираются лучше руководителя. По его словам, задача директора — дать возможность работникам самореализоваться. Кроме того, считает Мордашов, в бизнесе необходимо применять современные технологии и практики управления.