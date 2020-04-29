Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

https://static.news.ru/photo/dc010f86-8a8e-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость препаратов может увеличиться из-за роста тарифов на перевозку, сообщили представители российских фармацевтических компаний.

В связи с пандемией пассажирское авиасообщение практически прекращено, в связи с чем на авиаперевозки тарифы поднялись на 6,5%. Это влияет на российскую фармацевтическую отрасль, так как большинство использующихся в производстве субстанций завозятся из-за рубежа, пишут «Ведомости».

Президент компании—производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что некоторые препараты и сырьё и вовсе исчезают с российского рынка, в их числе — антибиотик азитромицин и нестероидное противовоспалительное средство парацетамол.

Как писал NEWS.ru ранее, в России увеличат перечень лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.