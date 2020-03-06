НК «Роснефть» увеличит расходы на переводческую поддержку своих структурных подразделений. Согласно официальному сайту госзакупок, на эти услуги компания потратит 98,1 млн рублей, что превышает аналогичные траты в 2017 году на 20%. Речь идёт об устных (синхронный и последовательный) и письменных переводах текстов и иных материалов с русского языка на иностранные и обратно, выяснил NEWS.ru.

Корпорации нужны специалисты со знанием базовых европейских (английский, испанский, немецкий, португальский, итальянский, французский), восточных (китайский, японский, вьетнамский, арабский, фарси) и редко используемых языков (скандинавские, прибалтийские, славянские языки Европы и СНГ, среднеазиатские и кавказские, языки стран Африки и Юго-Восточной Азии). Переводчикам предстоит работать на крупных публичных и отраслевых мероприятиях международного уровня.

Три года назад, при аналогичном заказе «Роснефть» в документах указывала портрет нужного кандидата. Это специалист с опытом работы 10-20 лет после получения диплома, имеющий за плечами практику сотрудничества с крупными компаниями в нефтегазовой отрасли и тяжпроме (в том числе, в сфере строительства, машиностроении, транспорте, добыче полезных ископаемых). «Роснефть» заинтересована и в опытных письменных переводчиках, знающих юридическую, финансовую и внешнеполитическую терминологию. Также гиганта интересовали синхронисты с навыком работы на мероприятиях международного уровня в России и за рубежом (ПМЭФ, ВЭФ, Давосский форум, технологические и инвестфорумы нефтегазовой отрасли).

Руслан Исхаков/NEWS.ru

В переводческой компании ProLing NEWS.ru сообщили, что оплата синхронного перевода на английский язык в среднем составляет 7,7 тысячи рублей за 1 час работы двух специалистов в команде. Собеседники уточнили, что данные расценки характерны как раз для переводчиков, которые работают с первыми топ-менеджерами и на международных форумах. Знающие редкие языки обойдутся ещё дороже — от 9,9 тысячи рублей в час.

Согласно договору, максимальный объём услуг по письменному переводу по всем языковым парам составляет до 350 страниц в сутки и до 8 часов на одного синхрониста. Специалисты должны быть доступны для компании на протяжении всего времени суток, в том числе, в выходные и праздники. Для этих целей «Роснефть» предоставит им двух менеджеров-координаторов. Кроме того, в закупке отдельно оговорён запрет на передачу конфиденциальной информацию третьим лицам. За каждый факт разглашения грозят санкциями в 100 тыс. рублей.

Помимо платы за труд, производитель чёрного золота возместит переводчикам дополнительные расходы. Так, размеры командировочных на аренду жилья для специалиста могут составит 15 тысяч рублей в сутки на территории РФ и $800 — за рубежом. «Роснефть» оплатит проезд к мероприятию и обратно, трансфер до аэропорта или вокзала и суточные — 2,6 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2 тысячи — в регионах, $150 — в зарубежных командировках. Наконец, компания готова выделить переводчикам 5 тысяч рублей на прочие расходы. Среди них — штрафы за возврат проездных билетов, комиссионные сборы, парковка, платные дороги, услуги эвакуатора и т.д. Впрочем, суммы возмещения могут быть изменены заказчиком в период действия договора в одностороннем порядке, говорится в техзадании к закупке.