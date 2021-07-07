Перечислены главные финансовые ошибки россиян

Россиянам объяснили их главные ошибки финансового характера. В топе самых популярных оказались: отсутствие накоплений, инвестирование без необходимых знаний и отсутствие финансового планирования. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ сообщила технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

Она также добавила в список ошибок недостаточное внимание россиян к собственным пенсионным накоплениям.

Чтобы избежать финансовых потерь, лучше научиться управлять своими деньгами и начать с планирования бюджета. Кроме того, граждане должны научиться рассчитывать средства на большие покупки и правильно распределять долговую нагрузку.

Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить деньги и получить по ним умеренную доходность, подойдут вклады, — сказала Леканова.

Кто хочет заработать больше, но не имеет образования и опыта, лучше обратиться к профессионалам. Возможно, им подойдёт работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами.

Финансист Артём Тузов заявил, что фондовый рынок даёт достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту. Он рассказал о способах изменить жизнь «от зарплаты до зарплаты».