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Аналитик назвал доступный способ разбогатеть

03:38, 01 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что фондовый рынок даёт достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту. О способах изменить жизнь «от зарплаты до зарплаты» аналитик рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ.

Откладывая и инвестируя 10–20% своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть, — подчеркнул Тузов.

Он добавил, что для правильного использования возможностей важно понимать, куда стоит инвестировать. Помимо финансовой грамотности от инвестора потребуется финансовая дисциплина, которая позволит избавиться от токсичных кредитов, если они есть, считает Тузов.

По его словам, также важно правильно расставить приоритеты, поскольку богатство в ущерб здоровью или хорошей семейной жизни не принесёт счастья.

Ранее стало известно, что управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, какой доход позволит накопить на «безбедную старость». После выхода на пенсию уровень дохода россиянина должен быть не ниже уровня потребления. Он уточнил, что не отказывать себе в привычном после выхода на пенсию можно будет, если с 25 лет человек станет инвестировать 11–15% от зарплаты.

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