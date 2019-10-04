https://static.news.ru/photo/0a48db8e-e752-11e9-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Руководство компании PayPal Holdings объявило о своём выходе из криптовалютного проекта Facebook — Libra Associations.

Причиной такого решения является желание предприятия сосредоточиться на собственных задачах, сообщает Bloomberg.

Также агентство предполагает, что нежелание участвовать в проекте может быть связано с тем, что американские регуляторы имеют некоторые вопросы к Libra Associations.

Выход PayPal может негативно сказаться на развитии проекта, так как в нём работали многие её сотрудники.

Как ранее писал News.ru, компании Mastercard Inc., Visa Inc. и ряд других могут отказаться от участия в совместном с Facebook создании криптовалюты Libra после критики идеи правительственными чиновниками США и Европы.