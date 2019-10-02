Компании Mastercard Inc., Visa Inc. и ряд других могут отказаться от участия в совместном с Facebook создании криптовалюты Libra после критики проекта правительственными чиновниками США и Европы.
Об этом сообщает
Facebook объявил о планах по созданию криптовалюты в июне 2019 года, после чего сформировал коалицию из крупных компаний, вызвавшихся поддержать проект. Все члены Libra Association должны были вложить как минимум $10 млн в общий фонд для поддержания стабильности Libra.
Представители центральных банков стран мира и государственные чиновники раскритиковали проект, усомнившись в способности Facebook защитить персональные данные пользователей. Так, министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что Libra будет заблокирована в Европе, и призвал европейские страны к созданию собственной криптовалюты. Также усилить надзор над Facebook в связи с проектом Libra попросила группа демократов из Конгресса США.
Как ранее писал News.ru, свою криптовалюту Pac 1 выпустил чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.
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