https://static.news.ru/photo/f857e644-e513-11e9-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компании Mastercard Inc., Visa Inc. и ряд других могут отказаться от участия в совместном с Facebook создании криптовалюты Libra после критики проекта правительственными чиновниками США и Европы.

Об этом сообщает The Wall Street Journa l. Руководители компаний, ранее вошедших в созданную Facebook коалицию Libra Association, пересматривают свою позицию по сотрудничеству с соцсетью, опасаясь внимания со стороны финансовых регуляторов.

Facebook объявил о планах по созданию криптовалюты в июне 2019 года, после чего сформировал коалицию из крупных компаний, вызвавшихся поддержать проект. Все члены Libra Association должны были вложить как минимум $10 млн в общий фонд для поддержания стабильности Libra.

Представители центральных банков стран мира и государственные чиновники раскритиковали проект, усомнившись в способности Facebook защитить персональные данные пользователей. Так, министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что Libra будет заблокирована в Европе, и призвал европейские страны к созданию собственной криптовалюты. Также усилить надзор над Facebook в связи с проектом Libra попросила группа демократов из Конгресса США.

Как ранее писал News.ru, свою криптовалюту Pac 1 выпустил чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.