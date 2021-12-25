Основавший криптовалюту Ethereum россиянин вошёл в список Forbes

Сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин был включён в список самых заметных новых миллиардеров в 2021 году по версии журнала Forbes. Состояние предпринимателя канадско-российского происхождения было оценено в $1,3 млрд.

Виталик Бутерин, канадско-русский основатель блокчейн-платформы Ethereum и её криптовалюты Ether, занимающей второе место в мире по рыночной капитализации, имеет состояние, равное $1,3 млрд. Бутерин выпадал из списка миллиардеров из-за колебаний цены Ethereum, — говорится на сайте журнала.

Согласно данным coinmarketcap, цена Ethereum на данный момент составляет почти $4,100, а её капитализация оценивается в $488 млрд. Криптовалюта уступает лишь биткоину, оцениваемому примерно в $50,900 за штуку и чья капитализация превышает Ether почти в два раза — $966 млрд.

Помимо Бутерина в список богатейших криптопредпринимателей также вошли основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид с состоянием в $26,5 млрд и инвесторы братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс с примерно $5 млрд на каждого.

27-летний миллиардер, родившийся в Коломне и переехавший вместе с семьёй в Канаду, ранее уже входил в список Forbes. В 2017 году он попал в категорию самых успешных предпринимателей в возрасте до 30 лет.