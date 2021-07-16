Названы категории пенсионеров, подпадающие под новые выплаты

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе, сообщает агентство ПРАЙМ.

Финогенова отметила , что с 2022 года пенсию можно будет оформлять через портал «Госуслуги», документы, подтверждающие стаж, уже будут в распоряжении ПФР. Также селянам не придётся ежегодно подтверждать факт проживания в сельской местности для получения надбавки к пенсии в 25%.

Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста. С момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижении ими пенсионного возраста, — подчеркнула профессор.

Ранее стало известно, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год решено оставить на уровне текущего года. Соответствующий законопроект разработан Минтрудом и согласован с заинтересованными ведомствами. Согласно пояснительной записке к документу, ожидаемый период выплаты составит 264 месяца. Средства можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии.