Назван топ-3 способов экономии на платёжке ЖКХ

Россияне часто совсем неэкономно расходуют воду и электричество, хотя на этом можно неплохо сэкономить. Способы экономии на платформе «Яндекс.Дзен» предложил один из блогеров. В первую очередь речь, конечно, о горячей воде — как самой дорогой статье расходов.

Например, россиянам предложили выключать воду, когда домыл тарелку и пошел за сковородой, загружать по максимуму стиральную и посудомоечную машинку. Последняя, кстати, здорово экономит воду. Но при этом тратит электроэнергию. Также можно сократить количество принятия ванн, а вместо этого сделать ставку на быстрый душ. Кроме воды, автор публикации предложил экономить и электроэнергию.

Вы удивитесь, как много мы перерасходуем при кипячении чайника. Это самый большой потребитель энергии в квартире в долгосрочной перспективе. Вспомните, сколько раз вы кипятили большее количество воды, чем нужно на один раз? А потом снова, и снова, и снова. А «кушает» киловатты чайник как не в себя, — объяснил блогер, предложив кипятить ровно столько воды, сколько нужно.

Также он напомнил, что можно заменить все лампочки в квартире на энергосберегающие, не забывать выключать свет, если куда-то уходишь и вытаскивать электроприборы из сети. Последнее, кстати их убережёт и при резких скачках напряжения.

Ещё один лайфхак предложил «360»: следить за работой счётчиков. Особенно в новостройках. При приёме квартиры от застройщика нужно внимательно проверить работу всех приборов учёта, иначе в конце месяца многих будет ждать неприятный сюрприз в виде общедомового тарифа.

Отдельное внимание следует уделить поверке счётчиков. Если при съёме жилья или покупке нового вы не уверены в том, что счетчики новые, стоит уточнить у управляющей компании, когда нужно провести их поверку или замену. Потому что как только срок их действия закончится, вам опять же придёт платёжка по общедомовому тарифу.

Ранее россиянам напомнили о советских способах экономии, актуальных и в 2021 году. Жители СССР экономно относились к предметам быта. Например, люди ходили в магазин с авоськами. При этом многие стирали пластиковые пакеты, чтобы вновь ими воспользоваться.