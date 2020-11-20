Назван новый способ незаконного списания денег с карты

https://static.news.ru/photo/14f807a6-2ba5-11eb-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим заявила, что мошенники списывают деньги с банковских карт россиян, которые пользуются голосовыми помощниками для соединения с банком.

Когда произносится «Алиса, соедини меня с таким-то банком», набор номера порой осуществляется по найденному голосовым помощником телефону с сайта-копии банка, — отметила юрист в беседе с агентством ПРАЙМ.

Она пояснила, что голосовой помощник может не распознать мошеннический сайт, который похож на настоящий.

После соединения мошенник манипулирует владельцем карты, может заставить назвать её секретные данные. Сулим посоветовала россиянам не использовать голосовой помощник для управления финансами. Искусственный интеллект пока имеет много недоработок и минусов, считает юрист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ассоциация банков «Россия» разработала законопроект, согласно которому подозрительные переводы по банковским картам могут блокироваться на 25 дней. Предполагается, что клиентам должна быть предоставлена возможность заморозить переводы в случае, если они подозревают кражу денег с карт.