Минэк: реальные зарплаты россиян вырастут максимум на 2,5%

Читайте нас в Google Новости

К концу 2021 года реальные располагаемые доходы россиян не успеют восстановиться до докризисного уровня, считают в Минэкономразвития. Прогноз ведомства опубликовали «Известия». В нём говорится, что доходы вырастут максимум на 2,5% после падения на 2,8%.

Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5% [роста], — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В предыдущем прогнозе Минэка фигурировали 3% увеличения. Консенсус-прогноз издания подтверждает выводы аналитиков министерства. Причём специалисты, опрошенные «Известиями», прогнозируют ещё более низкий рост — на 1,6% до конца года.

Ведущие аналитики крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств считают, что исправить ситуацию могут меры социальной поддержки граждан и улучшение инвестиционного климата в стране.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что главная задача властей в России — рост доходов граждан страны. Он подчеркнул, что правительство будет действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.