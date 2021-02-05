Контроль за сделками с криптовалютой в РФ постепенно ужесточается

https://static.news.ru/photo/20a7efd4-6869-11eb-bda2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, согласно которому доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждан и юрлица также обяжут декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год. Эксперты считают, что власти РФ постепенно усиливают контроль за сферой криптовалют и в дальнейшем у ФНС появится доступ к таким сделкам.

Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими, — сообщил РИА Новости юрист, директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников.

По словам официального представителя биржи криптовалют Garantex Татьяны Максименко, ФНС пока не имеет возможности отслеживать криптовалютные операции, но в ближайшем будущем сможет это делать, получая информацию, в том числе от обменников, которые пройдут регистрацию в ЦБ. А в более далёком будущем — от зарубежных криптобирж и обменников в рамках международных соглашений о борьбе с отмыванием денег и через систему отслеживания транзакций.

Как писал NEWS.ru, криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово Doge. После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%. Пользователи Сети принялись шутить, что стоит Маску написать о чём-то, как эта вещь сразу же поднимается в цене. Пост набрал порядка 34 тысяч ретвитов и больше 285 тысяч лайков. Тем не менее свежие публикации Маска возымели только краткосрочный эффект. Резко разогнавшись на торгах, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита — примерно 46%. Тем не менее сейчас популярность этой валюты на торгах втрое выше, чем сутками ранее.