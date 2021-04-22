Коллекторы получили рекордный объём банковских долгов россиян

https://static.news.ru/photo/508d0f64-a3f5-11eb-8d22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пандемии коронавируса коллекторы получили от банков проблемные долги физических лиц на 582 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю ведения соответствующей статистики, то есть как минимум с 2013 года. По сравнению с 2019 годом количество взысканий увеличилось на 4,9%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В пандемию часть заёмщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. В зону риска в большинстве случаев попали те, чьё финансовое положение ещё до пандемии было не самое устойчивое, — сообщил агентству гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа.

Гендиректор агентства «М.Б.А. Финансы» Фёдор Вахата подтвердил высокую загруженность внутренних служб взыскания банков и то, что самым разумным шагом в этом случае является передача долгов профессиональным взыскателям.

По состоянию на 20 апреля упрощённую практику списания долгов проходят 3,3 тысячи россиян. Общий объём задолженности тех, кто в данный момент проходит процедуру банкротства, составляет 1,15 млрд рублей. Средняя сумма задолженности составляет 348,8 тысячи рублей.

Как отметил замминистра экономического развития Илья Торосов, россияне недостаточно активно используют этот механизм. Люди боятся прибегать к достаточно новой процедуре из-за того, что недостаточно о ней информированы.