Эксперты ВШЭ прогнозируют, что к 2035 году россияне могут почти полностью отказаться от использования наличных денег и перейти на платежи с помощью электронных сервисов.
Как
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также отмечает, что в настоящее время уже более половины переводов осуществляется безналично.
Тенденция такова, что доля наличных в обороте быстро сокращается — поэтому вполне вероятно, что к 2035 году их будет меньше 10%. Или даже раньше, — сказал парламентарий, добавив, что сейчас государству нужно предпринять меры по сохранности счетов граждан и обеспечении безопасности платежей.
В свою очередь руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан отмечает, что порядка 10% оборота будет по-прежнему приходиться на наличный расчёт. Поскольку в отдалённых районах останется актуальной проблема со связью, а также всегда будут люди, которые предпочитают наличный способ оплаты.
Как писал NWS.ru, опрос в октябре 2019 года показал, что граждане России пока не готовы отказаться от использования наличных денег. Только 2% полностью перешли на оплату картами.
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