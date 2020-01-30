https://static.news.ru/photo/cd22a3de-432c-11ea-88b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты ВШЭ прогнозируют, что к 2035 году россияне могут почти полностью отказаться от использования наличных денег и перейти на платежи с помощью электронных сервисов.

Как пишет «Парламентская газета», Россия занимает первое место в Европе по распространённости мобильных платежей. Кроме того, она находится на пятом месте по уровню цифровизации банковской сферы среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также отмечает, что в настоящее время уже более половины переводов осуществляется безналично.

Тенденция такова, что доля наличных в обороте быстро сокращается — поэтому вполне вероятно, что к 2035 году их будет меньше 10%. Или даже раньше, — сказал парламентарий, добавив, что сейчас государству нужно предпринять меры по сохранности счетов граждан и обеспечении безопасности платежей.

В свою очередь руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан отмечает, что порядка 10% оборота будет по-прежнему приходиться на наличный расчёт. Поскольку в отдалённых районах останется актуальной проблема со связью, а также всегда будут люди, которые предпочитают наличный способ оплаты.

Как писал NWS.ru, опрос в октябре 2019 года показал, что граждане России пока не готовы отказаться от использования наличных денег. Только 2% полностью перешли на оплату картами.