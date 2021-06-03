Греф рассказал о рискованных и надёжных инструментах для инвестиций

https://static.news.ru/photo/fccbbf80-c4ae-11eb-aef1-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самым надёжным инструментом для инвестиций считает банковский депозит, а самым рисковым — криптовалюту и акции, сообщает НТВ.

Самый надёжный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, — это банковский депозит. Стопроцентная надёжность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент — это криптовалюты и рынок акций, — отметил Греф.

Он указал на сочетание доходности и риска, которое лежит между названными инструментами.

Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью, — пояснил он.

Позже добавлять в портфель инвестиций можно будет уже и акции, считает глава Сбербанка. Сам банкир 70% своего портфеля выделил на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% — на инструменты рынка акций.

Даёт хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем, — подчеркнул Греф.

Ранее стало известно, что регулятор предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет. Об этом сказал на ПМЭФ первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его мнению, современные юноши и девушки опережают взрослых людей с точки зрения цифровизации, а допуск на биржу позволит им получить знания и опыт. Поэтому в дальнейшем возраст для инвестирования будет снижаться, считает Швецов.