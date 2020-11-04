Граждане и бизнес в РФ накопили наличными 12 трлн рублей

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября 2020 года превысила 12 трлн рублей. За год она выросла на рекордные 28,3%, заявил банковский аналитик Максим Осадчий.
Денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, согласно данным Банка России, достиг 12,1 трлн рублей,
Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%, — пояснил Осадчий.
Он добавил, что основной вклад в прирост объёма наличных внесли март (рост 5,9% за месяц) и апрель (6,6%), период начала пандемии коронавируса и кризиса. По мнению Осадчего, в то время россиян охватили панические настроения и они массово забирали деньги из банков. Осенью ситуация стабилизировалась. Так, в месячном выражении прирост объёма наличных за сентябрь составил только 1%.
Аналитик считает, что огромная сумма наличных на руках у населения несёт инфляционные риски.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне в течение пяти лет могут вывести из банков 3,4 трлн рублей и переложить их в другие инвестиционные инструменты, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Новыми направлениями вложений могут стать ценные бумаги и недвижимость. Куда пристроить деньги и насколько это рискованно, разбирался NEWS.ru.