Граждане и бизнес в РФ накопили наличными 12 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/1f5de094-1f20-11eb-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября 2020 года превысила 12 трлн рублей. За год она выросла на рекордные 28,3%, заявил банковский аналитик Максим Осадчий.

Денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, согласно данным Банка России, достиг 12,1 трлн рублей, отмечает РИА Новости.

Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%, — пояснил Осадчий.

Он добавил, что основной вклад в прирост объёма наличных внесли март (рост 5,9% за месяц) и апрель (6,6%), период начала пандемии коронавируса и кризиса. По мнению Осадчего, в то время россиян охватили панические настроения и они массово забирали деньги из банков. Осенью ситуация стабилизировалась. Так, в месячном выражении прирост объёма наличных за сентябрь составил только 1%.

Аналитик считает, что огромная сумма наличных на руках у населения несёт инфляционные риски.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне в течение пяти лет могут вывести из банков 3,4 трлн рублей и переложить их в другие инвестиционные инструменты, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Новыми направлениями вложений могут стать ценные бумаги и недвижимость. Куда пристроить деньги и насколько это рискованно, разбирался NEWS.ru.