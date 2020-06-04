Евро торгуется у максимумов за 11 недель в ожидании мер ЕЦБ

https://static.news.ru/photo/be5fc736-6fce-11ea-a119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Курс евро снижается к доллару, однако при этом продолжает торговаться у максимумов за 11 недель в ожидании итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ).

Как свидетельствуют данные торгов по состоянию на 8:16 мск, курс евро к доллару опускался до 1,122 доллара за евро.

Евро продолжает удерживаться выше 1,12 доллара, немного снизившись после достижения самого высокого уровня с середины марта в 1,1258 доллара в среду. Такая ситуация связана с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ. Предполагается, что регулятор может увеличить специальную программу покупки активов на рынке, PEPP, на 0,5 триллиона евро в месяц, а её срок — ещё на полгода.

В настоящее время лимит выкупа активов установлен на уровне 750 миллиардов евро, а срок его действия — до конца текущего года, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что новая вспышка коронавируса в России может спровоцировать рост курса доллара до 100 рублей в конце 2020 года. Это возможно при пессимистичном сценарии, оптимистичный предполагает, что в четвёртом квартале американская валюта лишь превысит отметку в 85 рублей.