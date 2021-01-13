Эксперт рассказал, ожидать ли снижения ставок по вкладам

https://static.news.ru/photo/3a60db78-560a-11eb-8694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко считает, что в 2021 году в России значительного снижения ставок по банковским вкладам не случится. По его словам, уже сейчас реальная ставка по вкладам с учётом инфляции отрицательная.

С начала 2020 года средняя максимальная ставка ведущих банков страны уменьшилась на 1,5%, до 4,49%, а ключевая ставка — на 2%, до 4,25%. При этом инфляция в прошлом году, по данным Росстата, была 4,91%.

Дальнейшего существенного снижения ставок по вкладам вряд ли можно ожидать: с учётом ускорения инфляции к концу года реальная ставка по ним стала отрицательной. При этом вклады физлиц остаются значимым источником фондирования для кредитных организаций, лишиться которого банки не могут себе позволить, — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

На 1 декабря 2020 года физлица хранили на счетах в банках 32,5 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России в ближайшие годы ожидает постепенного сокращения объёма наличных денег в обращении. При этом за последний год доля россиян, считающих наличную форму лучшим способом хранить свои деньги, заметно выросла. Сейчас каждый третий предпочитает «живые» купюры банковским вкладам, хотя до пандемии таких было чуть больше четверти.