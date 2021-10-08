Эксперт назвал перспективы рубля до конца 2021 года

Резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный заявил, что за последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5%. Перспективы у отечественной валюты до конца года скорее благоприятные, чем негативные, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт пояснил , что рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль, а по его курсу бьют санкции и ужесточение финансовой политики. При этом несмотря на «исход» капитала с развивающихся рынков можно ожидать дальнейшего укрепления рубля, считает Бездольный.

Он объяснил неоднозначность ситуации тем, что на рынках наблюдается снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с ожиданием изменений денежно-кредитной политики США.

До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи «дешёвых денег», которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран, — подчеркнул эксперт.

Бездольный не исключил, что в 2022 году произойдёт повышение ставки ФРС США. Это повысит привлекательность американских бумаг и приведёт к падению курсов валют «третьих» стран. Пока Россия избегает подобной угрозы из-за быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, однако в 2022 году данные факторы могут быть исчерпаны.

Другими основными рисками для курса рубля Бездольный назвал новые санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность наступления нового экономического кризиса.

Ранее стало известно, что рубль до конца 2021 года может как укрепиться до 71,5 за доллар, так и подешеветь до 74 за доллар. Об этом заявила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. При этом в настоящее время для рубля складывается благоприятная ситуация, отметила она. Эксперт подчеркнула, что отечественная валюта может получить поддержку от Банка России.