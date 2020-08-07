Депутат предложил создать спецвклады на недвижимость

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо он направил министру финансов РФ Антону Силуанову. Его инициатива была вызвана тем, что со следующего года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться НДФЛ.

Прошу рассмотреть возможность внесения поправок в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих её приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет, — цитирует RT обращение депутата.

Фёдоров уточнил, что если через пять лет гражданин не приобретёт недвижимость, его обяжут вернуть государству налог на процентный доход от вклада за весь период.

Как писал NEWS.ru, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, в котором предложили увеличить минимальную сумму вклада, который подлежит обложению налогом, с одного до пяти миллионов рублей. По их мнению, новый налог может привести к оттоку вкладов из банков, переводу сбережений в иностранную валюту и хранению её дома. В данное время предусмотрено, что с 1 января 2021 года процентные доходы по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей облагаются налогом в размере 13%.