Песков рассказал о будущем декларационной кампании

https://static.news.ru/photo/ff696c24-7a9e-11eb-aa42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решения об отсрочке подачи чиновниками деклараций о доходах за 2020 год пока не принимались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В прошлом году сроки отчёта о доходах и имуществе в связи с пандемией были перенесены с 1 апреля на 1 августа.

Пока никаких решений об отсрочках не принималось, — цитирует ТАСС Пескова.

Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (рядовые чиновники — до 30 апреля). Однако в 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому декларационную кампанию продлили до 1 августа, чтобы не создавать дополнительных сложностей с поиском необходимых документов в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Минфин подготовил законопроект, который направлен на усиление сбора налогов без фискальной нагрузки. Он необходим для того, чтобы усерднее собирать денежные средства и повысить эффективность системы. К примеру, в ведомстве могут расширить перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от источников из России. Кроме того, в Минфине обсуждается вопрос об упрощении некоторых процедур, введении льгот и помощи пострадавшим отраслям. Так, в частности, специалисты могут освободить детей-инвалидов от уплаты пошлины при обращении в суд и разрешить культурным учреждениям заплатить налог на прибыль в отложенные сроки. То есть если учреждение хочет заплатить налог за 2020–2021 годы, то оно может это сделать в 2022-м.