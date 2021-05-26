Чёрный рынок онлайн-продаж табака превысил 500 млн рублей

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Нелегальный рынок онлайн-продаж табака в России эксперты оценивают более чем в 500 млн рублей. На классические сигареты приходится 73,6% чёрного интернет-рынка, на табачные стики — 25,1%, на электронные сигареты — 1,3%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Кроме традиционных онлайн-магазинов, бойкая торговля идёт и в популярных мессенджерах — было обнаружено около 100 каналов с общим количеством подписчиков свыше 430 тысяч, в социальных сетях выявлено более 320 групп и аккаунтов с общим количеством подписчиков свыше 100 тысяч, — говорится в исследовании.

По данным экспертов, мошенники подделывают около 200 известных брендов производителей и марок сигарет, из них 22% — российские. Поддельная пачка сигарет стоит в среднем 44 рубля. За прошлый год доход продавцов контрафакта в табачных интернет-магазинах составил как минимум 325 млн рублей.

На фальшивых табачных стиках при оптовой цене одной пачки в 71,6 рубля злоумышленники заработали в 2020 году порядка 3,8 млн рублей. На подделках электронных сигарет доход в два раза выше — 6,1 млн рублей за счёт их цены в 200 рублей.

Согласно данным ВОЗ, за период с 2000 по 2015 год доля курящих граждан в России в возрасте старше 15 лет сократилась с 33,3% до 24,9%. Правительство Российской Федерации в ноябре 2019 года утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. Данная концепция распространяется, помимо сигарет, также на вейпы и системы нагревания табака. Предполагается, что данная программа должна помочь снизить число курящих в стране к 2035 году до 21%.